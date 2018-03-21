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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
21.03.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

Karabükspor Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı

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Karabükspor Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı

Kardemir Karabükspor, teknik direktör Ünal Karaman ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen törende Ünal Karaman sezon sonuna kadar olan sözleşmeyi imzaladı. Kulüp yöneticilerinin de hazır bulunduğu törende konuşan Başkan Mehmet Aytekin, "Geldiğimiz noktada takımımızın bir kan değişikliğine ihtiyacı vardı. Bir reaksiyon göstermemize ihtiyacımız vardı. Bunu da Türk futbolunun simge isimlerinden Ünal Karaman hocam ile giderdiğimize inanıyorum. Hedefimiz alabildiğimiz kadar puan alabilmek ve önümüzdeki senenin planlamasını yapmaktı. Ünal hocam bizi kırmadan, hiçbir zorluk çıkarmadan, taşın altına elini koyup bende varım dedi. İnşallah hep birlikte ele ele vererek mevcut durumumuzdan daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Karabükspor Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı

ÜNAL KARAMAN: "BİRAZ SIKINTILI BİR DURUM SÖZ KONUSU"

Ünal Karaman ise Kardemir Karabükspor'un Türk spor tarihinde hep düzgün duruşuyla ve sözüne sadık bilindiğini ifade ederek, "Ancak son dönemlerde hem saha içi sonuçlar hem diğer tablolara bakıldığında biraz sıkıntılı bir durum söz konusu. Ortada bir sorun var bu sorun için de bizim amacımız gençliğe hizmet. Takım seçme, zor durumda olma, isim şöyle olacak, böyle olacak tarzında herhangi bir yaptırım ve nazlanma içine girmeden bir hizmet teklif edildi. Bu hizmetin içinde bizde varız. Ortada bir ateş varsa 'burun kardeşim siz yanın' diyemeyiz. Bizde elbette ki ateşin içerisinde oluruz. Söndürebileceğimiz kadar söndüreceğiz. Güç birliği oluşturacağız" diye konuştu.

"SORUNU GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURUP AŞMA GAYRETİNİ GÖSTERECEĞİZ"

Takımı şimdiye kadar çalıştıran ve bundan sonra da kulüpte genel menajer olarak görevini sürdürecek olan Levent Açıkgöz ve ekibinin özverili bir şekilde bir şeyleri değiştirmek için çalıştığını aktaran Karaman, şöyle konuştu: "Ama bazen şartlar sizi farklı noktalara itebilir, bu işin psikolojisi vardır. Biz psikolojinin de galibi gelmeye çalışacağız. Şehrimizin ve basının göstereceği reaksiyonla beraber inşallah kulübümüzü iyi noktaya çekme gayreti içinde olacağız. Evet ortada bir sıkıntı var, zorluk var. Ama inşallah her zorluğun sonunda da bir kolaylık var. Biz kulübün içinde bulunduğu şartları, zorluğu biliyoruz. Bu sorunu güç birliği oluşturup aşma gayretini göstereceğiz"

LEVENT AÇIKGÖZ: "TEK AMAÇ ZOR GÜNLERDEN KURTULMAK"

Genel menajerliğe getirilen Levent Açıkgöz ise Karaman'a elinden gelen desteği vereceğini, tek amaçlarının Karabükspor'u zor günlerden kurtarmak olduğunu belirtti.

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