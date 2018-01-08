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Karabükspor, Sivassporlu oyuncu ile anlaştı!

Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor'un oyuncusu Ergin Keleş ile anlaşmaya vardı.

AA
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Kulüp başkanı Ziya Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergin'in Karabük'e gelerek sağlık kontrolünden geçtiğini söyledi.

Keleş'in Karabük'e yabancı olmadığını, daha öncede kadrolarında yer aldığını anlatan Ünsal, "Ergin Keleş ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı. Ön protokol yaptık. Oyuncunun kulübüyle görüşmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacak. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ünsal, ayrıca Belçika'nın KV Kortrijk takımında forma giyen Herve Kage ile de görüştüklerini, futbolcunun Karabük'e geldiğini, anlaşmaya varılması halinde sözleşme imzalanacağını sözlerine ekledi.






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