Karabükspor sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor
Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını Erzurum’da yoğun tempoda sürdürüyor.
Kırmızı-mavili ekip 15 gün sürecek olan ikinci etap kamp çalışmalarındaki sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.
Teknik Direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleştiren antrenman, koşu ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
Yaklaşık 2 saat süren idman, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı.
Futbolcuların antrenmanda yoğun çaba gösterdiği de gözlerden kaçmadı.
Antrenmana yeni transferler Aymen Souda, Aydın Yılmaz, Serdar Kurtuluş, Mohamadou Sissoko, Serdar Özbayraktar ve Murat Ceylan da katıldı.
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