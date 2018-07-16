Karabükspor, Murat Ceylan ile anlaştı
Spor Toto Birinci Lig ekibi Kardemir Karabükspor, orta saha oyuncusu Murat Ceylan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı mavili takım, geçen sezon Gazişehir Gaziantep FK forması giyen orta saha oyuncusu Murat Ceylan (30) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Murat Ceylan, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi. Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin ise transferlerin devam edeceğini belirtti.
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