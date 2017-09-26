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G.Saray'da Karabükspor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında yapacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, kondisyon ve pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı bildirildi.
Özel program dahilinde çalışan Serdar Aziz ve Iasmin Latovlevici ile koruma amaçlı 2-3 hafta dinlendirilecek Tolga Ciğerci, antrenmana katılmadı

Galatasaray, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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