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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerKarabükspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Karabükspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Spor Arena
03.03.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

Karabükspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray ile Kardemir Karabükspor 20. randevuda. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 11'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-mavililer kazandı. Karabük'te yapılan 8 maçta Galatasaray 3, ev sahibi ekip 2 galibiyet aldı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadele çevrildi. Peki Karabükspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Karabük deplasmanında. Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 24. hafta maçında bu akşam son sıradaki Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 47 puan toplayan Galatasaray, averajla zirvede yer alıyor. Yaptığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde bu akşam 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 3-2 galip geldi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 120Karabükspor - Galatasaray
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    MS2
    1,10
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Karabükspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karabükspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karabük'teki maçlar

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, kırmızı-mavililer 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Karabük'te ev sahibi ekip 6, konuk Galatasaray 9 kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon Karabük'te yapılan maçı Kardemir Karabükspor 2-1 kazandı. Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Mariano ve Feghouli ceza sınırında

Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bu akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 25. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda yaptığı son 7 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, dış sahada oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım Süper Lig'de 20. kez karşılaşacak. Önceki 19 maçın 11'ini Galatasaray kazandı. Karabükspor, Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığı maçların %47,4'ünde rakibine gol atamadı. Karabükspor'un Süper Lig tarihinde daha fazla maçta gol atamadığı tek rakibi Gaziantepspor. Karabükspor aynı zamanda bu sezon ligde 11 maçta gol atamadı ve bu alanda ligin en zayıf takımı konumunda. Karabükspor bu sezon ligin en az gol atan ve en fazla gol yiyen takımı. Galatasaray ise bu sezon ligin en fazla gol atan takımı. Karabükspor, Süper Lig'e en son yükseldiği 2016/17 sezonu başından bu yana oynadığı 57 maçın 15'ini kazanabildi. Bu 15 galibiyetin 13'ü iç sahada geldi. İki takımın Karabükspor'un ev sahipliğinde oynadığı son altı maçta taraflar ikişer galibiyet aldı. Galatasaray deplasmanda oynadığı son yedi lig maçının altısını kaybetti.

Bu sezon ligde gol beklentisi ile attığı gol arasında negatif yönde en fazla fark olan takım Karabükspor. Kırmızı mavililer, aynı zamanda kalesinde gördüğü gol beklentisi ile yediği gol arasında negatif yönde en büyük fark olan ekip konumunda. Bu maçta bu sezon ligde duran toplardan en fazla gol yiyen üç takımın ikisi karşı karşıya gelecek: Karabükspor - 19 & Galatasaray - 15. Buna ek olarak, Karabükspor'un ligde attığı son 10 golün altısı ve son üç gol duran toplardan geldi. Karabükspor bu sezon Süper Lig'de yerli oyuncularının gol atamadığı tek takım. Galatasaray bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ikinci, ceza sahası içinden en fazla gol atan birinci takım. Sarı kırmızılılar bu sezon rakip ceza sahalarındaki her 13 topla buluşmasında bir gol buluyor. Galatasaray'ın deplasmanda attığı son beş lig golünün tamamı Eren Derdiyok ve Garry Rodrigues'ten geldi. Rodrigues ligde oynadığı son yedi maçın altısında gol katkısı yaptı. Bafetimbi Gomis bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu. Gomis, bu sezon Karabükspor'un takım olarak attığı toplam gol sayısından daha fazla golü tek başına attı. Leandrinho, Karabükspor'un ligin ikinci yarısında attığı iki golde de katkı yaptı.

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