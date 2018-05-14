Kardemir Karabükspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Bir maçı fazla olan lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, 66 puanlı Fenerbahçe, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen rakibini yenerek, azalan şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak amacında. Ziraat Türkiye Kupası finalinde hafta içinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek kupayı rakibine kaptıran sarı-lacivertli ekip, 33. hafta maçında Karabük'te puan kaybetmesi durumunda ise şampiyonluk şansını yitirecek.

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor 20. randevuda. İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan 19 maçtan 14'ünü Fenerbahçe, 4'ünü Kardemir Karabükspor kazandı. Karabük'te yapılan 9 maçta sarı-lacivertliler 5, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı. Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de bu akşam 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçtan 14'ünü Fenerbahçe, 4'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin 41 golüne, Kardemir Karabükspor 19 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakada Fenerbahçe 2-0 galip geldi.

Karabükspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Karabükspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis 616 (2,00h)Karabükspor - Fenerbahçe 3 MS2 1,40 17235 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 616 Karabükspor - Fenerbahçe 3 13,60 %4,08 X4,00 %3,23 21,40 %92,69

Karabük'teki maçlar



Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 9 lig maçında sarı-lacivertliler 5, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Karabük'te Fenerbahçe 13, kırmızı-mavililer 11 gol attı.



Farklı skorlu galibiyetler



Taraflar arasında geride kalan 19 lig maçında Fenerbahçe en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla elde etti. Kardemir Karabükspor ise 2012-2013 sezonunda Kadıköy'deki maçı 3-1 kazandı.

Karabükspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 20. kez karşılaşacak. Önceki 19 maçın 14'ünü Fenerbahçe kazandı (1B 4M). Fenerbahçe, Karabükspor ile ligde oynadığı son altı maçın tamamını kazandı ve bu maçların dördünde gol yemedi. Karabükspor'un Fenerbahçe karşısında elde ettiği son galibiyet Aralık 2013'te gelmişti.

Evinde oynadığı son altı maçı kaybeden Karabükspor, kendi tarihlerinde Süper Lig'deki en kötü iç saha serisine imza attı. Süper Lig tarihinde Karabükspor'dan daha fazla art arda iç saha yenilgisi alan dört takım var: Zeytinburnuspor, Ankaragücü, Kocaelispor & Diyarbakırspor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de altı maçtır kazanıyor. Bu, ligde halen devam eden en uzun galibiyet serisi. Sarı lacivertliler en son 2014/15 sezonunda arka arkaya yedi maçtan galip ayrılmıştı. Karabükspor ise ligdeki son 12 maçını kaybetti. Bu, Süper Lig tarihinde bir takımın elde ettiği en uzun ikinci mağlubiyet serisi (hükmen mağlubiyetler hariç). Bu alanda Karabükspor'un önünde yer alan tek takım Ankaragücü. Fenerbahçe bu sezon ligde deplasmanda en fazla puan toplayan, en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım. Karabükspor ise iç sahada en az puan toplayan, en az gol atan ve en fazla gol yiyen takım.

Bu sezon Süper Lig'de gole çevirme oranı en yüksek ve en düşük iki takım bu maçta karşı karşıya gelecek. Karabükspor, ligin 32. haftasına gelindiğinde kalesinde toplam 76 gol gördü. Süper Lig tarihinde 32. haftalarda Karabükspor'dan daha fazla gol yiyen son takım Adanaspor'du, Osmanlıspor'un 2009/10 sezonu hariç. Karabükspor ligdeki son 36 maçının 34'ünde kalesini gole kapatamadı. Bu maçta, Süper Lig'de bu sezon en fazla gole sebep olan hata yapan iki takım karşı karşıya gelecek: Karabükspor & Fenerbahçe. Karabükspor bu sezon ligde hem ilk yarılarda (8), hem de ikinci yarılarda en az gol atan takım. Fenerbahçe ise ilk yarılarda Galatasaray'ın ardından en fazla gol atan ikinci, ikinci yarılarda ise en fazla gol atan ekip. Bu sezon ligde duran toplarda Göztepe'den sonra en fazla gol bulan takım Fenerbahçe. Karabükspor ise duran toplardan en fazla gol yiyen ekip. Karabükspor'un ligde attığı son yedi golün altısı duran toplardan gelirken, bu yedi golün altısı farklı oyuncular tarafından atıldı. Fenerbahçe'nin rakipleri bu sezon ligde kendi kalelerine dört gol attı. Sarı lacivertliler bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Ligdeki son dört maçında üç gole katkı yapan Hasan Ali Kaldırım, bundan önceki 18 karşılaşmada toplam iki gole katkı sağlamıştı.