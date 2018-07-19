Karabükspor, Berke Sağkan'ı kadrosuna kattı
Spor Toto 1’inci Lig ekibi Kardemir Karabükspor, defans oyuncusu Berke Sağkan (20) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Bursaspor alt yapısından yetişen geçen sezon Yeşil Bursa forması giyen sol bek Berke Sağkan, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin ve genel sekreter Murat Arslan’ın katılımıyla gerçekleşen tören sonrası Berke Sağkan, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi.
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