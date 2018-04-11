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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.04.2018 - 17:16, Son Güncelleme:

Karabükspor başkanından "Türk futbolunun katili, kulüp başkanları ve yöneticileridir"

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Karabükspor başkanından "Türk futbolunun katili, kulüp başkanları ve yöneticileridir"

"Türk futbolunun katili, kulüp başkanları ve yöneticileridir" Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Aytekin: "Getirilen futbolcular için menajer paraları ödenmesine, yurt dışından futbolculara astronomik rakamlar verilmesine, kendi ülkelerinde 2, 3, 4, 5 bin avroya çalışan futbolcuların ülkemize gelip 600-700 bin avro kazanmasına sebep olan kim varsa Türk futbolunun katili odur" - "15 milyon liraya ihtiyacımız var, toplam borcumuz 60-70 milyon lira civarında. Eğer biz bu şehirden bunları çıkaramıyorsak gerçekten Kardemir Karabükspor tarihine yazık olur"

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Aytekin, Türkiye'de kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların sorumlusunun kulüp başkanları ve yöneticileri olduğunu savundu.

Başkan Aytekin, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, mali durum hakkında bilgiler verdi.

Kulübü şeffaf yönetmek istediklerini, bunun için de Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Serbest Muhasebeciler Odasından sivil mali sekreter atanmasını isteyeceklerini ifade eden Aytekin, "Türk futbolunun katili ne hakemlerdir ne oyunculardır ne sahadır. Türk futbolunun katili kulüp başkanları ve yöneticileridir. Getirilen futbolcular için menajer paraları ödenmesine, yurt dışından futbolculara astronomik rakamlar verilmesine, kendi ülkelerinde 2, 3, 4, 5 bin avroya çalışan futbolcuların ülkemize gelip 600-700 bin avro kazanmasına sebep olan kim varsa Türk futbolunun katili odur." diye konuştu.

Kulübün gelirinin kalmadığını vurgulayan Aytekin, şunları söyledi:

"Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 2018 bağış bütçesinde 15 milyon lira var. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz ile görüştüm, buradan bağış ayırmaya çalışacağını söyledi. Bu futbolcuları ve bu takımı mayıs ayı sonuna kadar taşımamız lazım. Taşımamız için de bu kulübe acilen 1,5-2 milyon lira para lazım. Elimizdeki oyuncuların maddeleri gereği elimizde kalması için maaşlarını ödememiz lazım. Maaşlarını ödeyemediğimiz takdirde serbest kalıyorlar. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Öz'den, bağış bütçesinden bize bağış ayırmasını önemle rica ediyorum."

- Üç oyuncuya teklif

Takımdan 3 futbolcuya teklif olduğunu belirten Aytekin, "Bunlarla sezon sonu görüşmek için karar aldık. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba'ya, Tayyib Talha Sanuç ve Hamidou Traore'ye teklif var. Buları sezon sonunda hocamızla görüşeceğiz. Hocamızın kalmasını istediği oyuncular olabilir arasında, istişare yaparak karar vereceğiz." şeklinde konuştu.
KARDEMİR'in, 2018-2019 sezonu için anlaşılan reklam gelirini daha önceki yönetime verdiğini hatırlatan Aytekin, KARDEMİR reklamının, formanın sırtına, yanına, koluna ya da yakasına alınması yönünde Öz'den ricada bulunduğunu, onun da bu karara sıcak baktığını ifade etti.

- "15 milyon liraya ihtiyacımız var"

Eski güvenilirliğin yeniden kazandırılması gerektiğini belirten Aytekin, şunları kaydetti:
"Gençlerbirliği-Galatasaray maçından sonra maalesef küme düşmemiz kesinleşti. Zaten 2-3 hafta öncesinden belliydi. Bunu alenen söylemiyorduk ama daha önce bu şehir bunu yaşadı. Ama ne yaptık, tekrar çıktık. Problem çok büyük değil. Bugün Kayserispor'un, Antalyaspor'un, Bursaspor'un, diğer kulüplerin borcu bizim 7-8 katımız. 300-400 milyon liradan aşağı borcu olan kulüp yok. 15 milyon liraya ihtiyacımız var, toplam borcumuz 60-70 milyon lira civarında. Eğer biz bu şehirden bunları çıkaramıyorsak gerçekten Kardemir Karabükspor tarihine yazık olur."

- Eski üst yönetici H.A'nın gözaltına alınması

Kulübün eski üst yöneticisi H.A'nın gözaltına alınmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandıran Aytekin, şöyle konuştu:
"Gözaltına alındığını ben de duydum. Süreç devam ediyor. Gözaltılar olur mu ifadeler olur mu, bize de soruyorlar. Bizden de fikir alıyorlar, denetçilerimiz burada, onlarla beraber istişare yapıyoruz. Kim bu kulübün bir lirasını çaldıysa haram olsun. Eğer bu kulübün paraları boşa çıkarıldıysa, paralar alınıp hiçbir yerde kullanılmadıysa, futbolculara ödenmediyse yazıklar olsun. Bu kulüp bunu hak etmedi, bu şehir hak etmedi. Kimsenin yanına kar kalmasın. Ben de suçluysam benim de ifadem alınsın, ben de gözaltına alınayım, ben de tutuklanayım. Bu kadar net söylüyorum."

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Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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İdmana sakatlığı bulunan Alexe katılmazken, Ferhat Görgülü takımdan ayrı koşu yaptı.

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