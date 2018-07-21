Karabükspor Başkanı: "Genç bir kadroyla lige başlayacağız"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Aytekin, genç bir kadroyla lige başlayacaklarını söyledi.
Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Erzurum'da ikinci etap kampını yaptığını ve günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Kulüp olarak ekonomik dar boğazdan geçtiklerini ve bunu atlatmaya çalıştıklarını anlatan Aytekin, "Karabükspor bu kadere terk edildi ve sahip çıkılmıyor. Karabükspor buna layık değil. Yönetim olarak gönlümüz buna el vermedi ve canla başla mücadele ediyoruz. Bütün yokluklara rağmen, taş koymalara rağmen takımı yeni sezona hazırlıyoruz." diye konuştu.
Aytekin, birçok transfer yaptıklarını aktararak, "Tecrübeli oyuncuların da yer aldığı genç bir kadroyla lige başlayacağız. Hedeflerimiz var ve bu hedeflerimize ulaşmak için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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