Karabükspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını tamamlayan kırmızı-mavili ekip, Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi. Peki Karabükspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Karabük ekibinde üç oyuncu bugünki maçta forma giyemeyecek. Kendisine takım bulması için izin verilen Kerim Zengin ve sakatlığı bulunan Cem Özdemir ile cezalı Olafur Ingi Skulason, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahada olmayacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ligin son sırasında bulunan ve zor günler geçiren Kardemir Karabükspor, 11 haftalık galibiyet özlemine taraftarı önünde son vermek istiyor.
Karabükspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Karabükspor Aytemiz Alanyaspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak
İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER
İki takım Süper Lig'de üç kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Karabükspor galibiyet alamadı. Karabükspor'un tarihinde Süper Lig'de üç veya daha fazla karşılaşıp yenemediği üç takım bulunuyor (İstanbulspor, Orduspor ve Alanyaspor). Karabükspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son beş maçın dördünde gol atamadı.
Ligde deplasmanda oynadığı son dört maçı kaybeden Alanyaspor, bu maçlarda ortalama 2,8 gol yedi. Karabükspor ligde oynadığı son 11 maçın 10'unu kaybetti. Karabükspor, Süper Lig'de son 549 dakikada sadece bir gol atabildi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla sahipsiz top kazanan iki takım Karabükspor ve Alanyaspor. Alanyaspor ve Karabükspor, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol yiyen iki takım. Bu sezon ligde Başakşehir'in ardından en az faul yapan takım Alanyaspor; Karabükspor ise ligin en fazla faul yapan üçüncü takımı. Karabükspor kadrosunda bu sezon Süper Lig'de golü bulunan tek isim Gabriel Torje. Junior Fernandes, Süper Lig'de forma giydiği son 10 maçta 10 gole katkıda bulundu.
KARDEMİR KARABÜKSPOR
Çağlar- Hakan, Kravchenko, Özgür, Ibanez, Bliznichenko, Osman, Murat, Traore, Leandrinho, Ergin Keleş
SAKAT: Yok
CEZALI: Skulason
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Riou, Gassama, Welinton, Tzavellas, N’Sakala, Sackey, Taha, Efecan, Villafanez, Emre Akbaba, Fernandes
SAKAT: M’Billa, Haydar
CEZALI: Fofana
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