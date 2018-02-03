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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerKarabükspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Karabükspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Spor Arena
03.02.2018 - 09:12, Son Güncelleme:

Karabükspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını tamamlayan kırmızı-mavili ekip, Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi. Peki Karabükspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karabük ekibinde üç oyuncu bugünki maçta forma giyemeyecek. Kendisine takım bulması için izin verilen Kerim Zengin ve sakatlığı bulunan Cem Özdemir ile cezalı Olafur Ingi Skulason, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahada olmayacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ligin son sırasında bulunan ve zor günler geçiren Kardemir Karabükspor, 11 haftalık galibiyet özlemine taraftarı önünde son vermek istiyor.

Karabükspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karabükspor Aytemiz Alanyaspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

İki takım Süper Lig'de üç kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Karabükspor galibiyet alamadı. Karabükspor'un tarihinde Süper Lig'de üç veya daha fazla karşılaşıp yenemediği üç takım bulunuyor (İstanbulspor, Orduspor ve Alanyaspor). Karabükspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son beş maçın dördünde gol atamadı.

Ligde deplasmanda oynadığı son dört maçı kaybeden Alanyaspor, bu maçlarda ortalama 2,8 gol yedi. Karabükspor ligde oynadığı son 11 maçın 10'unu kaybetti. Karabükspor, Süper Lig'de son 549 dakikada sadece bir gol atabildi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla sahipsiz top kazanan iki takım Karabükspor ve Alanyaspor. Alanyaspor ve Karabükspor, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol yiyen iki takım. Bu sezon ligde Başakşehir'in ardından en az faul yapan takım Alanyaspor; Karabükspor ise ligin en fazla faul yapan üçüncü takımı. Karabükspor kadrosunda bu sezon Süper Lig'de golü bulunan tek isim Gabriel Torje. Junior Fernandes, Süper Lig'de forma giydiği son 10 maçta 10 gole katkıda bulundu.

KARDEMİR KARABÜKSPOR

Çağlar- Hakan, Kravchenko, Özgür, Ibanez, Bliznichenko, Osman, Murat, Traore, Leandrinho, Ergin Keleş

SAKAT: Yok

CEZALI: Skulason

----------------------------------------------

AYTEMİZ ALANYASPOR

Riou, Gassama, Welinton, Tzavellas, N’Sakala, Sackey, Taha, Efecan, Villafanez, Emre Akbaba, Fernandes

SAKAT: M’Billa, Haydar

CEZALI: Fofana

 

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