Karabükspor aylar sonra kazandı
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Karabükspor, Süper Lig'de son galibiyetine 14 Ekim 2017 tarihinde sahasında Kayserispor'u 1-0 yenerek almıştı.
Dr Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Kardemir Karabükspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Marius Alexe kaydetti.
Bu sonucun ardından Kardemir Karabükspor puanını 12'ye çıkartmasına rağmen son sıradan kurtulamazken, Aytemiz Alanyaspor 21 puanda kaldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle