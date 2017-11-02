Karabükspor Antalyaspor maçına hazır!

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve dar alanda pas çalışmasının yapıldığı antrenman, yarım sahada çift kale maçla son buldu.
Sakatlığı bulunan Andriy Bliznichenko'nun yer almadığı idmanda, Kerim Zengin ve İshak Doğan takımdan ayrı çalıştı.
Çalışmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, Antalya'ya hareket etti.
Antalya'da kalacağı otelde kampa girecek Karabük ekibi, yarın son çalışmasını yapacak.
TAKIMDA 5 EKSİK
Kardemir Karabükspor, sakat ve cezalı oyuncularından yoksun Antalya'ya gitti.
Kırmızı-mavili ekipte, sakatlıkları bulunan Bliznichenko, Kerim Zengin ve İshak Doğan, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında dördüncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Cristian Tanase ve Andre Biyogo Poko da takımdaki yerlerini alamayacak.