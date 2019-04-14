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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.04.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Karabükspor 13 hafta sonra puanla tanıştı!

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Karabükspor 13 hafta sonra puanla tanıştı!

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında yapılan maçta Kardemir Karabükspor ile Giresunspor golsüz berabere kaldı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Murat Altan

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Fatih Tultak, Arda Belen (Dk. 30 Berk Kervankıran), Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Doğukan Sabih Toksöz, Berkay Yılmaz, Emre Eser, Cihan Aydın, Batuhan Kurt (Dk. 79 Oğuz Eken), Arif Bostancı (Dk. 75 Toykan Topuz)

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Hüsamettin Tut, Renan Foguinho, Berkan Yıldırım (Dk. 46 Mehmet Taş), Çağlar Birinci, Tanase, Adama Ba, Landel, Tevfik Altındağ (Dk. 17 Emre Nefiz), Muhammet Reis, Dauda (Dk. 69 Yasin Ozan)

Sarı kartlar: Dk. 17 Abdullah Sezgin, Dk. 54 Cihan Aydın, Dk. 80 Ferhat Yılmaz (Kardemir Karabükspor), Dk. 32 Renan Foguinho, Dk. 39 Hüsamettin Tut (Giresunspor)

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Kardemir Karabükspor, 13 hafta sonra puan aldı. Bundan önce 15. haftada 8 Aralık 2018'de sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalarak puan alan Karabükspor, Giresunspor karşısındaki 0-0'lık sonuçla haftalar sonra 1 puan kazandı.

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Karabükspor 13 hafta sonra puanla tanıştı

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