Karabükspor 13 hafta sonra puanla tanıştı!
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında yapılan maçta Kardemir Karabükspor ile Giresunspor golsüz berabere kaldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Murat Altan
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Fatih Tultak, Arda Belen (Dk. 30 Berk Kervankıran), Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Doğukan Sabih Toksöz, Berkay Yılmaz, Emre Eser, Cihan Aydın, Batuhan Kurt (Dk. 79 Oğuz Eken), Arif Bostancı (Dk. 75 Toykan Topuz)
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Hüsamettin Tut, Renan Foguinho, Berkan Yıldırım (Dk. 46 Mehmet Taş), Çağlar Birinci, Tanase, Adama Ba, Landel, Tevfik Altındağ (Dk. 17 Emre Nefiz), Muhammet Reis, Dauda (Dk. 69 Yasin Ozan)
Sarı kartlar: Dk. 17 Abdullah Sezgin, Dk. 54 Cihan Aydın, Dk. 80 Ferhat Yılmaz (Kardemir Karabükspor), Dk. 32 Renan Foguinho, Dk. 39 Hüsamettin Tut (Giresunspor)
Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Kardemir Karabükspor, 13 hafta sonra puan aldı. Bundan önce 15. haftada 8 Aralık 2018'de sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalarak puan alan Karabükspor, Giresunspor karşısındaki 0-0'lık sonuçla haftalar sonra 1 puan kazandı.
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