KARABAĞ TARİH YAZDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu, oynanan 5 maçla tamamlandı.
İlk maçta Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı 1-0 ile geçen Azerbaycan ekibi Karabağ, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen gruplara kalmayı başardı. Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda mücadele edecek ilk Azerbaycan takımı olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Kopenhag (Danimarka) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1 (İlk maç 0-1)
FCSB (Romanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-5 (İlk maç 0-0)
Liverpool (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya): 4-2 (İlk maç 2-1)
CSKA Moskova (Rusya) - Young Boys (İsviçre): 2-0 (İlk maç 1-0)
Slavia Prag (Çekya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0 (İlk maç 0-2)
Müsabakaların ardından Liverpool, Karabağ, APOEL, Sporting Lizbon ve CSKA Moskova, adlarını gruplara yazdırırken, Hoffenheim, Young Boys, Kopenhag, FCSB ve Slavia Prag, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.