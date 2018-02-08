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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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eSpor Kara Panter pençelerini Marvel Future Fight’ta atıyor
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eSpor
08.02.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Kara Panter pençelerini Marvel Future Fight’ta atıyor

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MARVEL Future Fight’ın son güncellemesi ile oyuna Kara Panter temalı yeni karakterler, kostümler ve Efsanevi Savaş geliyor. Ayrıca “Günlük Quiz” ile oyuncular çeşitli ödüller kazanacak.

Dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Games Corp. popüler mobil oyunu MARVEL Future Fight için yaklaşmakta olan Black Panther sinema filminden yepyeni karakterler içeren bir güncelleme yayınladı.

Güncellemeyle gelecek yeni karakterler arasında Wakanda Prensesi Shuri, asi kötü adam Erik Killmonger ve karaborsa silah kaçakçısı Ulysses Klaue bulunuyor. Ayrıca Kara Panter, Shuri ve Killmonger için yaklaşmakta olan filmden esinlenmiş üç yeni kostüm de geliyor.

Kara Panter ile Erik Killmonger arasında “Efsanevi Savaş”

Güncellemede ayrıca, Kara Panter temalı ve filmden esinlenmiş Kara Panter ile Erik Killmonger arasında Wakanda’da geçen destansı bir savaşı da içeren sahneleri barındıran eski adı sinematik savaş olan yepyeni bir ‘Efsanevi Savaş’ yer alıyor.

“Günlük Quiz”de herkese ödül var

Ek olarak oyuncular, artık ‘Günlük Quiz’ adındaki yeni yarışma sistemine katılabilecek. Bu yarışmada oyunun çeşitli özellikleri çoktan seçmeli sorular olarak karşılarına çıkacak. Sorulara doğru cevap veren yarışmacılar çeşitli ödüller kazanacak. Yanlış cevap verenler için de küçük ödüller hazırlandı.

Netmarble Chief Global Officer’ı Seungwon Lee: “Yakında gösterime girecek olan Kara Panter filmi ve sürmekte olan çizgi roman serisinin popülaritesi ortadayken, MARVEL Future Fight’a serinin ikonik karakterlerini ve savaşlarını eklemekten büyük heyecan duyuyoruz” diyor ve ekliyor:“Oyuncuların çizgi romanlarda ve yaklaşan filmden esinlenmiş epik deneyimi mobil cihazlarında deneyimlemelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.”

MARVEL Future Fight’a katılan karakterlerin ayrıntıları:

Shuri – T’Challa’nın kız kardeşi ve Wakanda Tasarım Grubu’nun başı. Prenses Shuri dahi bir mucit ve inovatif bir ruh. Yeteneklerini Wakanda’nın gelişmesi için ileri teknoloji ürünleri yaratmakta kullanıyor.

Erik Killmonger – Erik Killmonger, T'Challa'yı tahttan indirip ülkeyi kendisi yönetmeye yemin etmiştir. Güçlü bir savaşçı olmanın yanı sıra politika ve ekonomi konusunda bir uzman olduğu için Kara Panter'in en tehlikeli düşmanlarından biridir.

Ulysses Klaue – Bir silah kaçakçısı olan Ulysses Klaue, Wakanda'yı en değerli kaynağını yani vibranyumu ele geçirmek için terörize etmektedir. Sibernetik kolu ona üstün bir kuvvet ve sonik yetenekler verir.

 

 

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