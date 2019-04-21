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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.04.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Kara kedinin uğuru! 7 maçtır yenilgi yok...

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Kara kedinin uğuru! 7 maçtır yenilgi yok...

Kara kediyle maçlara çıkan amatör küme ekiplerinden Tersanespor, yenilgi yüzü görmüyor.

Zonguldak'ta 2. amatör kümede 7 haftadır yenilgisiz tek takım olan Tersanespor'a kara kedi uğur getiriyor.

Tersanespor'un antrenörlüğü yapan 52 yaşındaki tecrübeli antrenör Ayhan Hotan, sokakta sahip çıktığı kara kedisini her maça çıkararak rakiplere uğursuzluk getirdiğini kendisine de uğur getirdiğini düşünüyor.

Kara kedi, antrenör Ayhan Hotan'la her maça çıkarak yedek kulübesinden ayrılmıyor. Takımın maskotu haline gelen kedi Tersanespor'la çıktığı her maçta ya galibiyet ya da beraberlik alıyor.

Tersanespor'un tecrübeli antrenörü Ayhan Hotan, “Kara kedinin annesine araba çarptı. Ben de sahip çıkarak beslemeye başladım. Sonra kara kediyle beraber maçlara çıkmaya başladık. Onunla beraber çıktığım her maçta ya galibiyet ya da beraberlik aldım. Onun bana uğur getirdiğini rakiplere de uğursuzluk getirdiğini düşünüyorum. Şu anda kara kediyle yenilgi yüzü görmedim. Ömrüm yettiğince ona bakmaya devam edeceğim” dedi.

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Kara kedinin uğuru 7 maçtır yenilgi yok...

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