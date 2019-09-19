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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Kara Kartal, Slovakya'da 3 puan avında! iddaa'da oynanması gereken...

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Kara Kartal, Slovakya'da 3 puan avında! iddaa'da oynanması gereken...

Temsilcimiz Beşiktaş, Misli.com’dan Tek Maç ve Canlı Bahis olarak oynanabilecek UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında, Slovan Bratislava’ya konuk oluyor.

SLOVAN BRATISLAVA - BEŞİKTAŞ

Lige istediği gibi bir giriş yapamayan Siyah-beyazlılar, Avrupa macerasına galibiyetle başlama niyetinde.

Gruptaki en zayıf takım olarak göze çarpan Slovan Bratislava’ya karşı deplasmanda alınacak olası galibiyet daha sonraki iki maçını evinde oynayacak Beşiktaş’ın K Grubu’na iddialı bir giriş yapmasını sağlar.

Temsilcimizde kadroya alınmayan Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz en önemli eksikler olarak göze çarpıyor.

Özellikle Burak Yılmaz’ın yokluğunu arayan Siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı’nın ileri uçta bu defa Umut Nayır’a şans vermesi bekleniyor.

Gazişehir FK karşısında oyuna girdikten sonra hücuma dinamizm getiren ve bir de gol atan Umut bu fırsatı iyi değerlendirecektir.

Geçtiğimiz sezon Slovakya'da şampiyon olan Slovan Bratislava'da hücumda iki eksik var, Aleksandar Cavric ve Rafael Ratao!

Cavric ve Ratao sezon başından bugüne 7 gol atmayı başarmışlardı...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı son 37 maçın 34'ünde rakiplerine gol attı.

- Beşiktaş, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 18 maçın 17’sinde kalesini gole kapatamadı.

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 21 maçta 6 galibiyet alabildi.

Kara Kartal, Slovakyada 3 puan avında iddaada oynanması gereken...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?

Misli.com’dan Tek Maç ve Canlı Bahis şeklinde oynanabilen karşılaşmada bahisseverler ağırlıklı olarak Beşiktaş galibiyetini tercih ediyor. Temsilcimizin mücadeleden galip ayrılacağını kuponlarına ekleyen Misli.com üyeleri, %38’lik oranı kapsıyor.

Öte yandan üyelerin geri kalan kısmı ise gol bahislerinden yana şansını denemiş durumda. (2.5 ÜST iddaa oranı - 1,70)

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE ÖNERDİ?

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezona savruk başladı. Özellikle Gazişehir karşısında savunmanın net biçimde aksadığını gördük. Tabii Vida’nın atılması ve 10 kişi kalmaları da maçın tüm gidişatına yön verdi ancak genel olarak güven vermeyen bir savunma yapıları var.

Bratislava iç sahada etkili. Temsilcimiz kazanabilir ama kalemizde gol görme olasılığımız da yüksek!

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya böyle hazırlandı...

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