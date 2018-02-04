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Kar Havuzu’na şık atlamanın yolları
Yılın en havalı ve soğuk havuz partisi Red Bull Kar Havuzu, 17 Şubat’ta Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Yaratıcı ol
Yarışmacılar, kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak. Adrenalin tutkunları RedBull.com/KarHavuzu adresinden kayıtlarını tamamlayabiliyor. İşte Kar Havuzu’nda şampiyonluğa ulaşmanın yolları:
Yaratıcı ol
Kıyafetini kendin yapmaya çalış
Modayı takip et
Gündemi takip et
Kombinini iyi yap
Pistte hızlı ol
Cesur ol
Yaratıcı atla
Anı yaşa
Gülümsemeyi unutma
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