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Diğer Kar Havuzu’na şık atlamanın yolları
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Sıradaki Haber: Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı!

Diğer
04.02.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Kar Havuzu’na şık atlamanın yolları

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Yılın en havalı ve soğuk havuz partisi Red Bull Kar Havuzu, 17 Şubat’ta Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yarışmacılar, kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak. Adrenalin tutkunları RedBull.com/KarHavuzu adresinden kayıtlarını tamamlayabiliyor. İşte Kar Havuzu’nda şampiyonluğa ulaşmanın yolları:

Yaratıcı ol
Kıyafetini kendin yapmaya çalış
Modayı takip et
Gündemi takip et
Kombinini iyi yap
Pistte hızlı ol
Cesur ol
Yaratıcı atla
Anı yaşa
Gülümsemeyi unutma

Kar Havuzu’na şık atlamanın yolları

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