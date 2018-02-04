Kar Havuzu’na şık atlamanın yolları

Yarışmacılar, kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak. Adrenalin tutkunları RedBull.com/KarHavuzu adresinden kayıtlarını tamamlayabiliyor. İşte Kar Havuzu’nda şampiyonluğa ulaşmanın yolları:

Yaratıcı ol

Kıyafetini kendin yapmaya çalış

Modayı takip et

Gündemi takip et

Kombinini iyi yap

Pistte hızlı ol

Cesur ol

Yaratıcı atla

Anı yaşa

Gülümsemeyi unutma