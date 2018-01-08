Kar Havuzu için geri sayım başladı

17 Şubat’ta Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleşecek organizasyona yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile katılacak, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu 17 Şubat tarihinde Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleşecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlenecek etkinliğe kayıtlar başladı.

Yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanları değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi atlama aracı olarak kullanılabilecek. Katılımcılar birbirinden eğlenceli kıyafetlerle piste çıkarken, buz gibi suyla buluşmadan önce en yaratıcı atlayışlarını gerçekleştirecekler.

Geçtiğimiz sene Kayseri’de Jump & Freeze adıyla düzenlenen Red Bull Kar Havuzu’nda ünlü isimler de yarışmış, renkli görüntüler oluşmuştu. Son zamanların sevilen oyuncularından Müge Boz, ayı kostümüyle kendini serin sulara bırakmıştı.

GEÇEN SENE MÜGE BOZ DA KATILMIŞTI

2017’de Müge Boz, Yunus Günçe, Ferman Akgül, Irmak Kazuk ve Toprak Razgatlıoğlu’nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada birinciliği ise ‘Yumurtasını Kıran Civciv’ isimli takımdan Sabri Sarıyeroğlu kazanırken, ikinciliği NASA takımından Umut Öğücü elde etmişti. Muhammed Mustafa Karagöz de ‘İkisi Bir Arada’ takımı ile üçüncü olmuştu. En iyi kostüm ödülünü ise ‘Thor-Yıldırımların Efendisi’ ile Dinçer Kaymak kazanmıştı.

RED BULL KAR HAVUZU NEDİR?

Eğlence temalı bir organizasyon olan Red Bull Kar Havuzu’nda yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanlarıyla değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi kullanabiliyor. Kostümlerinin yanı sıra yarışmacıların atlayışlarının da yaratıcı olması gerekiyor.

Rampadan önce 50 metre uzunluğundaki kayak pistinde yarışan katılımcıların atlayış sonrası içerisine düştüğü havuz ise 10x5 metre ebatlarında ve 70 cm derinlikte.

Yarışmacıların eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacağı, ardından da rampadan uçacağı organizasyona katılmak isteyenler RedBull.com/KarHavuzu adresinden kayıtlarını tamamlayabiliyor.