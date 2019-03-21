Kaptanlığı alınan Icardi geri döndü!
Mauro Icardi ve Inter arasındaki sorunlar çözüldü. Kaptanlığı elinden alınan Arjantinli golcü, takımla beraber çalışmak üzere tesislere geldi.
Inter, Mauro Icardi'den kaptanlığın alındığını alınmış ve Arjantinli oyuncu 1 ayı aşkın süre formaya hasret kalmıştı...
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Mauro Icardi ve Inter arasındaki sorunlar çözüldü. Arjantinli golcü, takımla beraber çalışmak üzere tesislere geldi.
Takımla çalışmalara başlayacak Icardi'nin 31 Mart'ta oynanacak olan Lazio maçına yetişmesi bekleniyor.
Icardi, o dönem sonrası "Susup aptalı oynamak, ağzını açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktan daha iyidir." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle