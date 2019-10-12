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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kaptandan büyük fedakarlık

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Kaptandan büyük fedakarlık

Riske rağmen Milli Takım’ı yalnız bırakmayan Emre Belözoğlu, “Eğer bu maçta oynamazsam, ilerisi yok ki” diyerek, teknik direktör Şenol Güneş’ten forma istedi.

Sakatlığı nedeniyle hafta boyunca tedavi gören Milli Takım’ın önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, dünkü karşılaşmada ilk 11’de görev aldı. A Milli Takım ile iki idmana çıkan Emre Belözoğlu’nun yüksek tempoda geçmesi beklenen Arnavutluk maçında görev alması halinde durumunun risk içerdiğinde dikkat çeken Milli Takım Sağlık kurulu ‘İğne ile oynaması halinde sorun yaşayabilir’ raporu verdi. Emre ise Teknik Direktör Şenol Güneş ile görüşerek “Eğer ben eğer bu maçta oynamazsam ilerisi yok ki” diyerek forma giymek istediğini iletti.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Ay Yıldızlı forma ile 101. maçına çıkan kaptan Emre Belözoğlu’na karşılaşma öncesinde plaket verildi. Kızı Zeynep Neda ile seremoniye çıkan Emre Belözoğlu’na, üzerinde ‘100’ yazılı A Milli Takım forması ile plaket Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından verildi. Kadıköy’de tüm tribünlerin ‘ Emre’ tezahüratı sonrasında tecrübeli oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’na A Milli Takım forması ile geldi.

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