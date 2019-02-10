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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
10.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kaptan Selçuk İnan'a İtalyan dokunuşu! Trabzonspor maçında 11'de...

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Kaptan Selçuk İnan'a İtalyan dokunuşu! Trabzonspor maçında 11'de...

Galatasaray’ın yıldızı Selçuk İnan’ın 1 aydan bu yana özel çalışmalar yaptığı ortaya çıktı

Sezonun ilk yarısında fizik olarak düşük performans sergileyen sarı kırmızılıların kaptanı Selçuk, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile ayağa kalktı. 33 yaşındaki oyuncu, Trabzon karşısına ilk 11’de çıkacak.

Kaptan Selçuk İnan’ı, İtalyan dokunuşu ayağa kaldırdı! Ligin ilk yarısında çıktığı maçlarda fizik olarak düşük performans sergileyen Galatasaray kaptanını, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile yaptığı fazla mesai kendine getirdi. 33 yaşındaki oyuncunun hem kendisinin hem de teknik heyetin isteği ile Bartali tarafından 1 aydır idmanlar dışında özel programlarla da çalıştırıldığı öğrenildi. Hatayspor maçı başta olmak üzere ligin 2. yarısında Selçuk’un fiziksel dirilişi, pas yüzdesi ve koşu mesafesi rakamlarını da yukarı çıkardı.

Fernando'nun yerine oynayacak

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, Selçuk’un yakaladığı ivmeye kayıtsız kalmadı. Tecrübeli teknik adamın, Trabzonspor karşılaşmasında kart cezalısı olan Fernando’nun yerine orta sahada Selçuk İnan’a görev vermeyi düşündüğü ifade edildi.

Fatih Terim’in, Ryan Donk ile Selçuk arasında tercih hakkını, sarı kırmızılı takımın kaptanından yana kullanacağı belirtildi. Selçuk’un Hatay mücadelesindeki performansını beğenen Terim, oyuncusunu bugün Ndiaye ile birlikte ilk 11’de sahaya sürecek.

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Sosa hazır

Bugünkü maçta oynayıp oynamayacakları belirsiz olan üç isimden Sosa kadroya alınırken, Novak ve Uğurcan ise İstanbul’a getirilmedi.

Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı lig maçı için dün İstanbul’a geldi. Bordo mavili taraftarlar, futbolcuları Atatürk Havalimanı’nda karşılayıp sevgi gösterilerinde bulunurken, Yusuf Yazıcı takım otobüsünün kapısından taraftarlara ‘üçlü’ diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

Onazi ve Pereira da yok

Zorlu Galatasaray karşılaşması öncesi bordo mavililerde, sakatlığı bulunan isimlerin durumları da netleşti. 2 aydır forma giyemeyen Jose Sosa maç kadrosuna alınırken, geçen haftaki Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Novak ve kaleci Uğurcan İstanbul’a getirilmedi. Bu iki oyuncunun yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ve Pereira da kafilede yer almadı.

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