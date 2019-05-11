Kaptan gemiyi terk ediyor! Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup...
Bu sezon sadece 18 lig maçında süre alabilen Oğuzhan, ayrılmayı planlıyor.
Beşiktaş’ta bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında çok az şans bulan kaptan Oğuzhan Özyakup, sezon sonunda ayrılık planları yapıyor. Everton’dan ciddi bir teklif aldığı öğrenilen Oğuzhan’ın son kararını Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli olunca vereceği öğrenildi.
2. devre hiç ilk 11’de çıkamadı
Siyah beyazlılarda Oğuzhan’ın ayrılması halinde takımın birinci kaptanlığına Burak Yılmaz’ın getirilmesi bekleniyor. Vida ikinci, Dorukhan ise 3. kaptan olacak. Bu sezon Süper Lig’de sadece 18 maçta forma şansı bulan Oğuzhan Özyakup, 1 gol atıp 3 de asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu ligin ikinci devresinde Şenol Güneş tarafından hiç ilk 11’de oyuna başlama şansı bulamadı.
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