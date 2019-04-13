Kaplumbağa Tuki, derbinin galibini seçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKaplumbağa Tuki, derbinin galibini seçti
GeriFutbol Kaplumbağa Tuki, derbinin galibini seçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
13.04.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Kaplumbağa Tuki, derbinin galibini seçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaplumbağa Tuki, derbinin galibini seçti

 Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan, Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası olarak bilinen "Tuki", 99 yaşına girdi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan ve 99 yaşına giren dev Aldabra kaplumbağası "Tuki" için doğum günü ve derbi tahmini etkinliği düzenlendi. 

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin tahmini merak edilen Tuki'nin kafesine sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renkte futbol topları konuldu. Daha önce aynı yöntemle Dünya Kupası finali de dahil 5 derbinin galibini doğru tahmin eden Tuki, sarı-kırmızılı ekibin renklerini barındıran topa yöneldi. 

Daha sonra Tuki'nin 20 yıldır bakıcısı Neşat Aydın, meyve ve sebzelerden oluşan doğum günü hediyesini verdi. 

Hayvanat bahçesinin Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, koruma altında bulunan 250 hayvan türünden 62'sinin neslinin tehlike altında olduğunu belirtti. 

Atasoy, 1920 doğumlu Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki'nin de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında olduğunu vurguladı. 

- "Galatasaray'ı seçti ve çok mutluyum" 

Atasoy, Tuki için düzenledikleri doğum günü ve derbi tahmini etkinliğiyle ziyaretçilere, dev Aldabra neslini tehlikeye sokan etkenler konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerine işaret ederek, şöyle konuştu: 

"Hem Tuki'nin doğum günü hem de bizim yıllardır sürdürdüğümüz bir geleneğimiz var, derbi öncesi bir tahminde bulunuyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi bir tahminde bulunmasını istiyorduk, doğum gününe denk geldi. Tahminini Galatasaray'dan yana kullandı, bazı arkadaşlar mutlu bazıları bu durumdan mutsuz ama 5 yıldır tutturdu, bu sene de tutturacağına inanıyoruz." 

Hayvanat bahçesi çalışanlarından Sedat Şık da bugün izinli olduğunu ancak Tuki'nin tahminini merak ettiği için hayvanat bahçesine geldiğini kaydetti. Şık, Galatasaray taraftarı olduğunu, Tuki'nin tahmininden mutluluk duyduğunu ifade etti. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Kaplumbağa Tuki, derbinin galibini seçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şampiyonlar Ligi bileti için kritik maç! iddaa'da öne çıkan...

Kaplumbağa Tuki derbinin galibini seçti

BOTAŞ, Kırçiçeği Bodrum'a acımadı!

Galatasaray, Canik Belediyespor'u rahat geçti!