Kaplan'dan Mert Çetin açıklaması! "Fenerbahçe'ye gidebilir"

Erzurum’da yapılan kamp sürecini iyi bir şekilde geçiren Gençlerbirliği, Kızılcahamam’da başlayan ikinci kamp döneminde geçtiğimiz sezon 1. Lig’e düşen Akhisarspor’la hazırlık maçında karşılaştı. Başkent temsilcisi karşılaşmayı 3-2 galibiyetle sonuçlandırdı.

Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, takımının yerinin Süper Lig olduğunu söyleyerek, “Gençlerbirliği, temelden beri Süper Lig’de oynadı. 29 yıl bir fiil Süper Lig’de oynayan takım şanssız bir şekilde 1. Lig’e düşmüştü. Sonrasında başkanımızın emeği neticesinde karşılığını alarak yeniden Süper Lig’e çıktı. Bizim kamp dönemimiz iyi gidiyor. Hiçbir sıkıntımız yok, iyi bir aile olduk. Geçen sene takımda olan arkadaşlarımıza yeni gelen yabancı oyuncular ve genç takımdan yükselen oyuncular geldi. Erzurum kampı bizim için iyi geçti. Milli takımdaki oyuncularımız da şu sıralar bize katıldı. Bugün Akhisarspor’la bir hazırlık maçımız var. Pazartesi günü de son hazırlık maçımızı yapıp Ankara’ya döneceğiz” dedi.

“Mert Çetin, Fenerbahçe'ye gidebilir”

Kaplan, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Mert Çetin ve Gençlerbirliği’ne yapılacak transferlerle ilgili de konuşarak, “Mert Çetin, Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu için her an gitme durumu olabilir. Tabii bunun kararını başkanımız Murat bey verecektir. Mert kalsa dahi biz bir stoper daha almayı istiyoruz. Bir de orta saha oyuncusu almayı düşünüyoruz. Transfer dönemini iki oyuncu daha alarak kapatacağız” dedi.

“Ligin sürpriz takımlarından olmak istiyoruz”

Gençlerbirliği’nin sezon içindeki hedeflerinden bahseden Kaplan, “Gençlerbirliği’nin her zaman hedefleri vardır. Biz bu ligin sürpriz takımlarından olmak istiyoruz. Lig’de ses getiren bir takım olmak istiyoruz. Gençlerbirliği lige her zaman iyi futbolcular kazandırdı bu sene de yine iyi futbolcular kazandırmak istiyoruz. Alacağımız puanlarla hedefimizi belirleyerek bu ligde yeniden kalıcı olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ankara Eryaman Stadında oynanacak Süper Kupa Finali hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kaplan, “Akhisar, geçen sene şanssız bir şekilde küme düştü. Düşmemesi gereken bir takım ve iyi bir ekipti. Akhisar’ın düşeceğini biz hiç hesaba katmıyorduk. Şanssız bir şekilde küme düştüler. Süper Kupa’da hangi takım kazanırsa kazansın biz tebrik ederiz. Akhisar iyi bir kulüp ve bu sene iyi işler yapacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

“Taraftarımız sabırlı olsun”

Gençlerbirliği taraftarına seslenen Kaplan, “Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Bizim genç, dinamik bir şekilde mücadele eden bir takımımız olacak. Oynadığımız hangi maç olursa olsun bizim için fark etmez. Biz her maçı kazanmaya yönelik sahaya çıkacağız. Süper Lig’de kazanan takım bir adım öne çıkıyor biz de bunu gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Gençlerbirliği oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, Akhisarspor’la yapılacak hazırlık maçı öncesi Gençlerbirliği takımının ve kendi performansını değerlendirdi. Pehlivan, “İlk etap kampı baya bir yorucu geçti, şu an ikinci etap kampındayız. Bugün ikinci etabın ilk hazırlık maçını oynayacağız. Kendi performansımızı değerlendirmek amacıyla da önemli bir maç olacak. Taraftarımız geçtiğimiz sene bize çok destek oldular. İnşallah bu sene de tüm tribünleri doldururlar ve dün tanıtımını yaptığımız formaları alırlar” şeklinde konuştu.