KAPANIŞI LEİPZİG YAPTI: 2-1

BEŞİKTAŞ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Leipzig, Bundesliga’nın 7. haftasında RheinEnergie Stadı’nda Köln'e konuk oldu. Leipzig, 30. dakikada Lukas Klostermann ve 80. dakikada Yussuf Poulsen ile 2-0 öne geçti. Köln 82. dakikada Yuya Osako'nun attığı golle skoru 2-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve konuk ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı.

GALİBİYET YİNE OLMADI

Ev sahibi ekipte Türk asıllı 19 yaşındaki Salih Özcan 90 dakika forma giydi. Leipzig bu galibiyetle 13 puana ulaşarak 4. sıraya yükseldi. Henüz galibiyeti bulunmayan Köln ise 1 puanla 18. sırada kaldı.