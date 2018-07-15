Kante ve Pogba'dan inanılmaz istatistik!
Rusya'da çıktığı 6 maçta 10 gol atan, bu 10 golün de 4'ünü Arjantin maçında atarak turnuva genelinde savunmasını ön plana koyan Fransa'da, Kante ve Pogba en dikkat çeken isimler oldu!
Sakatlığı sebebiyle Dimitri Payet, Rusya'ya gelemedi. Didier Deschamps ise Anthony Martial, Alexandre Lacazette gibi isimleri dışarıda bıraktı. Didier Deschamps ile arası bozuk olan Karim Benzema ve yaklaşık 1.5 senedir çağrı almayan Kevin Gameiro'yu da düşündüğümüzde Deschamps'ın elinde çok fazla hücum alternatifi yoktu.
Giroud beklentilerin uzağında kaldı, Griezmann bildiğiniz gibi, Mbappe ise ilk kupasında müthiş işler çıkarttı.
Rusya'da çıktığı 6 maçta 10 gol atan, bu 10 golün de 4'ünü bir maçta, Arjantin karşısında atarak turnuva genelinde savunmasını ön plana koyan Fransa'da, N’Golo Kante ve Paul Pogba en dikkat çeken isimler oldu.
Kante ve Pogba ikilisi bugüne kadar 18 maça birlikte çıktı, Fransa bu 18 maçın 14'ünü kazandı, 4'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Yenilgi yok! (Rusya'da 5 maç - 5 galibiyet)
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