Kane'in değeri 250 milyon euro

Eflatun- Beyazlılar’ın Başkanı Florentino Perez, 24 yaşındaki oyuncu için Tottenham ile hiç görüşmediklerini belirtirken, “Kane’yi transfer etmek aklımızın ucundan geçmedi. Çok iyi ve genç bir oyuncu, ancak onun için bizden 250 milyon Euro (1 milyar 100 milyon TL) isteyeceklerdir. Benzema’dan ve takımımızdan memnunuz” dedi.

‘BURASI BENİM EVİM GİBİ’

2017 yılında İngiltere Milli Takımı ve Tottenham formasıyla çıktığı 40 maçta 45 kez rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu ise geçtiğimiz günlerde takımda kalabileceğinin sinyallerini vermişti. Ada ekibinde mutlu olduğunu belirten Kane, “Futbolda her gün her şey değişebiliyor, ancak burası benim evim gibi. Antrenman tesislerimiz harika, yeni stadyumumuz yolda, çok da iyi bir takımız” ifadelerini kullanmıştı. (Fanatik)