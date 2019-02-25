Kanatları iyi kullan defansı sağlam tut!
Ersun Yanal; Quaresma, Lens ve Caner'in yeterince defansa yardım edememelerine dikkat çekti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hayati önem taşıyan Beşiktaş derbisinde oyun planını ağırlıklı olarak kanatlar üzerine kurdu.
Siyah beyazlıların kanat oyuncuları Quaresma, Lens ve Caner’in hücuma çıktıkları zaman geri dönemediklerine ve savunmaya yeterince yardım edemediğine dikkat çeken Yanal, oyuncularının bu bölgelerden yüklenmelerini istedi.
Yanal’ın dikkat çektiği bir başka konu ise bu oyuncuların etkili ortalar yapmaları. Tecrübeli teknik adam, savunmadaki Skrtel ve Sadık başta olmak üzere tüm oyuncularına “Kenar ortalarda adam paylaşımında hata yapmayın” uyarısında bulundu.
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