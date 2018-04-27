Kanatlardan git hızlı hareket et
Güneş, G.Saray’ın Başakşehir’i yense de önemli açıklar verdiğini belirterek, kanatları etkin kullanmaları ve hücuma çok hızlı çıkmaları gerektiğini söyledi.
GALATASARAY ile pazar akşamı şampiyonluk yolundaki en kritik mçına çıkacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş derbi taktiğini rakibinin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçtan aldığı ipuçlarıyla berlemeye çalışıyor. Tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı değerlendirmelerde öncelikle kendi oyun karakterlerine sadık kalmalarını istedi. Güneş, Şampiyonlar Ligi’nde dahi kendi oyun düzenleriyle sahada yer aldıklarını ve rakibe göre çizgilerinden taviz vermediklerini hatırlattı.
SERDAR’IN YOKLUĞU AVANTAJ
Güneş, Galatasaray’ın Başakşehir’i yenerken oyun olarak zorlandığını ve kilidin Mariano’nun sıradışı golüyle açıldığı hatırlattı. Güneş, Başakşehir kanatlardan gittiğinde ve hızlı hareket ettiğinde Galatasaray savunmasının zorlandığını söyledi. Güneş, bu anlamda Ryan Babel ve Ricardo Quaresma’ya büyük iş düştüğüne işaret etti. Serdar Aziz’in yokluğunda oynaması beklenen Maicon’un daha önce Denayer ile iyi performans vermediğini (3 yenilgi alındı) kaydeden Güneş, ceza sahasında da çabuk davranmaları gerektiğini vurguladı.
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