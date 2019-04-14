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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kanat operasyonu

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Kanat operasyonu

F.Bahçe ile G.Saray arasındaki dev maçın kaderini kenarlarda görev yapan oyuncular belirleyecek.

Fenerbahçe Hasan Ali, Valbuena, Moses 3’lüsünden 7 gol, 13 asist; Galatasaray Marıano, Feghoulı ve Onyekuru ile 20 gol, 11 asist buldu.

Ersun Yanal ve Fatih Terim, hafta içi yaptırdıkları antrenmanlarda kanat organizasyonlarına özel önem verdi. iki hoca da, “önce savunma” dedi.

F.BAHÇE ile G.Saray’ın bu sezon resmi maçlardaki performansları kanat oyuncularının karşılaşmaların kaderinde daha etkin rol olduğunu ortaya koyuyor. Kanatlarda görev yapanlar skor üretiminin yanı sıra defansa da büyük katkı yapıyor. F.Bahçe’de sol bek Hasan Ali, 3 gol, 5 asistlik performansıyla en verimli sezonunu yaşıyor. Hasan Ali’nin önünde görev alacak olan Moses, 11 maçta 2 gol, 1 asist üretti. Sağ bek Dirar (2 asist), her fırsatta hücuma destek veriyor. Dirar’ın önündeki Valbuena da 25 maçta 2 gol, 7 asist kaydetti. G.Saray’ın sağ beki Mariano (4 asist), Türkiye’nin en hücumcu beki olarak dikkat çekerken, önündeki Feghouli (9 gol, 4 asist) son derece formda. Solda Linnes (2 gol, 1 asist) özellikle defansta istikrarlı bir grafik çizerken, sol kanadın diğer ismi Onyekuru, 36 maçta kaydettiği 11 gol, 3 asistle G.Saray’da skora en çok katkı yapan isim.

DERBi maçta karşı karşıya gelecek olan F.Bahçe ile G.Saray’ın teknik direktörleri Ersun Yanal ve Fatih Terim, hafta içindeki antrenmanlarda kanat organizasyonlarına özel önem verdi. Sarı kırmızılıların sağ kanadındaki Mariano-Feghouli ikilisinin formda oluşlarına dikkat çeken Yanal, bu oyuncuların karşısında görev yapacak Hasan Ali ve Moses’tan mümkün olduğunca risksiz oynamalarını istedi. Yanal, sürati ve çabukluğuyla bilinen Onyekuru’ya boş alan bırakmamaları konusunda da oyuncularını uyardı. Fatih Terim de derbi hazırlıklarında 2 noktaya dikkat çekti... Futbolcularından öncelikle önde baskı ve hücum pres yapmalarını isteyen Terim, bu noktada Diagne’den daha fazla fedakarlık istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Diagne’ye, “Bu maçta daha çok koşup pres yapmalısın” dedi.

Kanat operasyonu

RAKAMLARA GÖRE FAVORi FENERBAHÇE

F.BAHÇE ile G.Saray, 110 yıllık rerabette 389. kez karşılaşıyor.

Geride kalan 388 maçta F.Bahçe 146, G.Saray 123 galibiyet aldı. F.Bahçe, 21. yüzyılda Kadıköy de G.Saray’a hiç yenilmedi (15G 7B). G.Saray Kadıköy’de en son 22 Aralık 1999’da 2-1 galip geldi. F.Bahçe, Erzurum’dan (11) sonra en çok kafa golü yiyen 2. takım (10). G.Saray bu sezon ligde kalesinde kafa golü görmeyen tek takım. Ersun Yanal, ligde G.Saray’a karşı çıktığı son 4 maçı kazandı. F.Bahçe, G.Saray ile ligde oynadığı son 8 derbide sadece 3 gol yedi. Ersun Yanal bu sezon Kadıköy deki 6 maçta yenilmedi (4G, 2B). G.Saray bu sezon ligde yenildiği 4 maçı da deplasmanda oynadı.

GALATASARAY'DA BEŞİKTAŞ MOTİVASYONU

LİDER Medipol Başakşehir’in dün akşam Beşiktaş’a 2-1 mağlup olması, Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraylı futbolcuların moralini bir kat daha yükseltti. Karşılaşmanın ikinci yarısını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde izleyen sarı kırmızılılar skora oldukça sevinirken, teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına şunları söyledi: “Artık her şey sizin elinizde. Bundan sonra rakiplerimizin ne yapacağının, sahada hangi sonuçları alacağının önemi yok. Biz, kalan 7 maçı da kazanırsak şampiyon oluruz. Önce Fenerbahçe’yi yenelim ve liderle aramızdaki uan farkını 3’e indirip aslanlar gibi yolumuza devam edelim. Hepinize güveniyorum. Çıkın, elinizden geleni yapıp kazanın.”

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