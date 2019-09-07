Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi! Kyle Wiltjer'dan 29 sayı...
2019 FIBA Dünya Kupası P Grubu klasman maçında Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi. Kyle Wiltjer, attığı 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Şangay kentinde oynanan maçın devresini 63-35 önde geçen Kanada, salondan da 126-71 galip ayrıldı.
Kanada'da Kyle Wiltjer, 7 üçlük isabeti buldu ve attığı 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Kanada turnuvada ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürdü. Ürdün ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.
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