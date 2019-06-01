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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
01.06.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Kana-Biyik'a en iyi teklif Beşiktaş'tan | Transfer haberleri

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Kana-Biyik'a en iyi teklif Beşiktaş'tan | Transfer haberleri

Trabzonspor dahil birçok kulübün listesinde yer alan 29 yaşındaki Kamerunlu stoper Jean-Armel Kana-Biyik için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı öğrenildi. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın onay vermesi halinde iş resmiyete dökülecek.

Beşiktaş'ta Roco'nun gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken Mirin'in durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, bu kapsamda stoper transferine hız verdi. Abdullah Avcı'nın ise savunmaya iki takviye istediği öğrenildi. Yönetimin anlaşmaya vardığı ilk isim Kayserispor ile sözleşmesini uzatmayan Kana-Biyik oldu. Trabzonspor dahil birçok kulübün istediği 29 yaşındaki Kamerunlu stoper için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı öğrenildi. Avcı'nın onay vermesi halinde Kana-Biyik imzayı atacak.

YERLİ ADAYLAR ÖMER TOPRAK VE MERT ÇETİN

Tecrübeli çalıştırıcının stoper listesinde de Başakşehir'den öğrencisi Epureanu var. Beşiktaş'ın yerli savunmacı arayışlarında ise Ömer Toprak ve Mert Çetin isimleri öne çıkıyor. Borussia Dortmund'un gelecek sezon planlamasında olamayan Ömer'in siyahbeyazlı takıma gelmeye hazır olduğu belirtildi. Yönetimin, Gençlerbirliği'ndeki performansıyla dikkatleri çeken 22 yaşındaki Mert'i de uygun maliyetle kadrosuna katmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. Bu arada RB Leipzig'den ayrılmaya hazırlanan Atınç Nukan'ın Beşiktaş'a geri dönmek istediği belirtildi.

ORTAYA LEROY FER

Orta saha ve kanatlara mutlak takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Swansea City ile mukavelesi biten Leroy Fer'i gündemine aldı. 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu, orta sahanın merkezinde ve sol kanatta oynayabiliyor. Şubat ayında ciddi bir sakatlık yaşayan Fer'in sağlık durumu takip edilirken oyuncuyla Feyenoord'un da ilgilendiği kaydedildi.

 

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