Kampta kıran kırana
Önümüzdeki sezon planlamasına oyuncuların performansı ışık tutuyor.
Babel dayanıklılık testlerinde takımın en iyisi olurken, durmaz da oyun zekasıyla terim’in gözüne girdi. Beklenen seviyeye gelemeyen mitroglou ve idmanlarda sınıfta kalan Ömer’in takımda kalması çok zor.
Ryan Babel ve Jimmy Durmaz fark yarattı, Mitroglou ile Ömer Bayram kendini ateşe attı! G.Saray’da Avusturya kampının 6. günü geride kalırken Fatih Terim de önümüzdeki sezon adına planlarını yapmaya başladı. Sarı kırmızılı teknik heyetten tam puan alan ve beklentilerinde üzerinde performans gösteren ikili Babel ve Jimmy Durmaz oldu. Babel’in fit, fiziksel olarak hazır halde kampa gelmesi ve ‘lider’ oyuncu rolüne bürünmesi de Terim ve ekibini sevindirdi.
Orta sahada Donk ile Jimmy Durmaz
Yapılan güç ve dayanıklılık testlerinde Ryan Babel takımın en iyisi olarak öne çıktı. Terim’in Jimmy Durmaz’ın da hazır halde gelmesinden ötürü memnun olduğu hem oyun disiplini hem de oyun zekasını beğendiği belirtildi. Fernando ve Ndiaye’nin ayrılığı sonrasında Seri’yi kadrosuna katsa da, Fildişi Sahillinin izinli olması nedeniyle Fatih Terim orta sahada formayı Jimmy Durmaz’a verecek. Selçuk-Donk- Jimmy üçlüsünde Fatih Terim’in Donk ile İsveçli oyuncuyu Sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.
Mitroglou ile ayrılık görüşmesi
Kampta hayal kırıklığı yaratan isimler ise Kostas Mitroglou ile Ömer Bayram oldu! Mitroglou’nun daha hareketli olması, pres uygulaması ve son vuruşlarda daha etkin olmasını bekleyen Terim, yine hayal kırıklığına uğradı! Mitroglou, kalan 1 haftada fark yaratamaz ise kamp dönüşünde kendisiyle masaya oturulup ayrılık görüşmesi yapılacak. Ömer Bayram ise antrenman performansı ile de sınıfta kalırken 3 sol bek arasında zayıf halka haline geldi. Denizlispor başta olmak üzere talipleri olan oyuncudan forma giyebileceği bir takıma gitmesi istenecek.
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