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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.09.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Kamil Köseoğlu: "Üst sıralarda bulunmak bizi şaşırtmıyor, hedefimiz UEFA"

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Kamil Köseoğlu: "Üst sıralarda bulunmak bizi şaşırtmıyor, hedefimiz UEFA"

Süper Lig ekibi Alanyaspor'da, sezonun ilk 3 haftasında 3 galibiyetle liderliğe yükselmenin sevinci yaşanıyor.

Akdeniz temsilcisi, Yeni Malatyaspor'dan ayrılıp bu sezon öncesi takımın başına geçen teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, Süper Lig tarihindeki 4. sezonunda en iyi başlangıcını yaptı.

Lige 1-0 Kayseri deplasmanı galibiyetiyle başlayan turuncu-yeşilli ekip, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Ligin 3. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u da deplasmanda 3-2 mağlup eden Alanyaspor, ilk 2 haftayı lider kapatan Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasıyla ligde 9 puanla liderliğe yükseldi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de liderliğe yükselen Alanyaspor, milli maç nedeniyle lige verilen aranın ardından evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

- Üçüncü haftada liderlik sürprizi

Alanyaspor Kulübü İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın bugünkü konumuna çok uzun süre hazırlanarak geldiğini söyledi.

Bunun bir şans olmadığının altını çizen Köseoğlu, şöyle konuştu:

"Tabii ki liderliği ilk 3 hafta beklemiyorduk ama şurası bir gerçek ki 3 yıldır bulunduğumuz Süper Lig'de çok iyi bir altyapı kurduk. Takımın ana çekirdek yapısının temellerini attık. Kendimize göre bir transfer politikası izledik. Kendi iç bünyemizde oluşturduğumuz menajer kardeşimizle, Avrupa'da özellikle başarılı olmuş, isimsiz genç arkadaşları kadromuza kattık. Üst sıralarda oynamayı hedefimiz vardı ama birincilik de şu an bizim için sürpriz oldu."

- "Başarı tesadüf değil"

Süper Lig'deki ilk sezonunda Alanyaspor'un "düşme adayı" olarak görülmesini değerlendiren Köseoğlu, kendilerinin bunu hiç paylaşmadığını dile getirdi.

Ligde "zor günler" de geçirdiklerini, alt sıralarda da bulunduklarını aktaran Köseoğlu, "Ama yönetim ve çekirdek kadroda bulunan arkadaşlarımızla 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'de tecrübeli yıllarımız geçti. Bu takım geriye baktığımızda Süper Lig'e gelmeden önce 5 yıl içinde 2 şampiyonluğu 3 play-off'u var. Bu şu demektir, o zorlu yıllarda bulunan kadromuz tecrübelendi. Futboldan gelen arkadaşlarımız da olduğu için bu başarı tesadüf değil." diye konuştu.

- "Bizi şaşırtmıyor"

Köseoğlu, Alanyaspor'un bu yıl üst sıraları hedeflediğini anlattı.

Ligde 5-6. olmayı gönüllerinden geçirdiklerini belirten Köseoğlu, projelerine değinerek, "Hedefimiz UEFA ama bu sürpriz değil. Bunu söylerken teknik ekip ve futbolcularımıza güvenerek söylüyorum. Üst sıralarda bulunmak bizi şaşırtmıyor ama şimdilik, 'birincilik bizi şaşırtmadı' desem de yalan olmaz." ifadelerini kullandı.

Üst sıraları hedefleyerek transfer yaptıklarını vurgulayan Köseoğlu, "Yunan milli takımının 2 oyuncusu aldık. Kaleci transferimiz için başkanımız özellikle Portekiz'e gitti. Tesadüf görülen birçok şey çalışılarak oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- Taraftara destek çağrısı

Köseoğlu, Süper Lig'de bulundukları 3 yılda Alanya halkından destek aldıklarını ancak başarı oranına göre bunun yeterli olmadığını savundu.

Deplasman galibiyeti sonrası evlerinde oynadıkları maça 4 bin kişi geldiği bilgisini veren Köseoğlu, şunları kaydetti:

"4. hafta Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Belki stat dolacak ama biz istiyoruz ki diğer maçlarda da aynı ilgiyi, desteği görmek istiyoruz. Bu manevi destek olur. Gelip bilet, kombine alarak da maddi destek olsunlar. Ricamız isteğimiz de bu. Alanya halkı bunu yapacak güçtedir." 

Kamil Köseoğlu: Üst sıralarda bulunmak bizi şaşırtmıyor, hedefimiz UEFA

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