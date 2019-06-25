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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.06.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Kamerun'un iddaa oranı düşüşte! Afrika Uluslar Kupası'nda banko...

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Kamerun'un iddaa oranı düşüşte! Afrika Uluslar Kupası'nda banko...

Afrika Uluslar Kupası F Grubu’nda Kamerun ile Gine-Bissau karşı karşıya geliyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...

KAMERUN - GİNE BİSSAU

- Gana ile aynı grupta yer aldığı için turnuvanın sürpriz takımlarından biri olarak gösterilen Kamerun, Clarence Seedorf önderliğinde Fas'ın da yer aldığı eleme grubunda 6 maçta 11 puan toplamayı başarmıştı.

- Kalede Ajax ile müthiş bir sezonu geride bırakan Onana, savunmada Kayserispor'dan ayrılması gündemde olan Kana-Biyik, hücum bölgesinde ise N'Jie, Chupo-Moting ve Ekambi gibi isimler göze çarpıyor...

- Gine Bissau ise kısmen zayıf ekiplerin yer aldığı gruptan lider olarak çıkmayı başardı ama kadrosuna baktığımızda şu isim rakibe ciddi sıkıntı yaratır diyemeyiz.

Kamerunun iddaa oranı düşüşte Afrika Uluslar Kupasında banko...

MİSLİ.COM YAZARI ERSİN ASLAN "AZ GOL" ÖNERİYOR!

Afrika Kupası devam ederken F Grubu'nda ilk maçlar oynanacak...

Seedorf'un hocalığını yaptığı Kamerun, kadrosunda Ekambi, Bassogog, Onguene, Chuopo-Moting gibi isimleri bulunduruyor. Bu maçtaki rakiplerine kıyasla daha kaliteli takımlar, galibiyete yakınlar fakat turnuvada genel olarak çoğu takım kontrollü oynuyor. Özellikle grupların ilk maçlarında kimse hata yapmak istemiyor.

Kamerun galibiyeti muhtemel olsa da az gollü bir maç beklediğimden 2.5 gol altını öncelikte tutuyorum. 

MİSLİ.COM ÜYELERİ "KAMERUN KAZANIR" DİYOR!

Bu karşılaşmaya Misli.com üzerinden iddaa oynayan bahisseverler, Kamerun galibiyetine odaklanmış durumda... İlk olarak bültene 1,45'ten giriş yapan bu tercih, an itibariyle 1,35'e geriledi!

En dikkat çeken iddaa düşüşü ise "2.5 ALT" tercihinde yaşandı... 1,50'den açılan bu tercih, iki kere düşüş yaşadı ve 1,35 seviyesine geldi.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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