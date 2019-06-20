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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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20.06.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Kamerun Milli Takımı'ndaki kriz için Eto'o devrede

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Kamerun Milli Takımı'ndaki kriz için Eto'o devrede

Mısır'da organize edilecek olan ve 21 Haziran'da başlayacak Afrika Uluslar Kupası öncesi Kamerun Milli Takımı'nda kriz yaşanıyor. Katılım primlerini alamadıklarını iddia eden futbolcular grev kararı alırken devreye tanıdık bir isim girdi.

21 Haziran'da Mısır'da başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası (CAN) heyecanına saatler kala turnuvanın iddialı ekiplerinden Kamerun Milli Takımı krizle boğuşuyor.

Milli takımın akşam saatlerinde Mısır'a gelmesi beklenirken, oyuncuların aldığı grev kararı işi başka bir boyuta taşıdı. İddiaya göre Kamerunlu futbolcular, turnuvaya katılım primi olarak vadedilen 30 bin euroluk ödemeyi alamadılar.

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ETO'O ARACI OLDU

2014 yılında milli takımdan emekli olan ve Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı isim Samuel Eto'o, aracılık yapması için görevlendirildi ancak şu ana kadar başarılı olamadı. Konunun çözüme kavuşup kavuşmayacağı merakla bekleniyor. Aksi halde oyuncular Gine Bissau maçına çıkmayabilir.

Kamerun bu kupayı 1984, 1988, 2000, 2002 ve 2017 olmak üzere tam 5 kere kazanma başarısı göstermişti.

Eto'o'nun kariyerinden kesitler...

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