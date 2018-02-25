Kameni sürprizi: Psikolojik olarak yanlış
Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
En çok tartışılacak konu Kameni tercihi. Yan toplarda çok zayıf ama refleksleri ile bu açığı kapatan bir kaleci. Volkan oynasa rakip tribünler ona konsantre olacaklardı. Psikolojik anlamda yanlış ama form durumu bakımından doğru bir tercih.
Fenerbahçe pres yaparak hızlı top kazanıp Giuliano’yu gol yollarına sokmaya çalışacak. Bu nedenle maçın başında üstünlük Fenerbahçe’de olursa kimse şaşırmasın.
Fenerbahçe maçı kaybetmezse büyük avantaj sağlar. Bu maçı kazanırsa şampiyonluk için önü açılır. Bundan sonra fikstürü de nispeten daha iyi olacak. Fenerbahçe için değil ama Beşiktaş için kader maçı.
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