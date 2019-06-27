Fenerbahçeli Kameni Kamerun'u karıştırdı!
Fenerbahçe'deki sözleşmesi çok konuşulan Carlos Kameni, Kamerun Milli Takımı'nda da oldukça tartışılıyor...
Fenerbahçe'nin elden çıkarmaya çalıştığı kaleci Carlos Kameni, Afrika Uluslar Kupası kadrosunda formasını giydiği Kamerun Milli Takımı'nda tartışmaların odağı oldu.
Turnuvanın başlamasına günler kala milli takımda bir grev başlamış, oyuncuların prim ödemelerinin yapılmaması nedeniyle ilk maça çıkmama girişiminde bulunabileceği belirtilmişti.
Grevi başlatan ismin Kameni olduğu iddia edildi. Kamerun basını, deneyimli kalecinin bu grev hareketi nedeniyle günah keçisi durumuna geldiğini yazdı.
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