Kameni içi şok iddia! F.Bahçe açıkladı ama...
Fenerbahçe'den Kameni'ye kızgın veda...
Fenerbahçe, geçtiğimiz pazar günü Diego Reyes’in sözleşmesini feshetmişti. Meksikalı oyuncu için kulübün internet sitesinden teşekkür mesajı yayınlanmıştı.
Dün de Kameni ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili detaylı bilgi verilmese de Fanatik'te yer alan habere göre; Kamerunlu file bekçisinin 2.2 milyon Euro’luk maaşını alarak kontratını feshettiği öne sürüldü.
Kulüp sitesinden yapılan bilgilendirmede oyuncuya teşekkür edilmemesi, bu iddiayı doğrular nitelikteydi.
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