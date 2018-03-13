Kameni daveti ülkede tartışma yarattı
Fenerbahçe'de forma giyen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'ye milli davet yapılmasında Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya aracı oldu. Bu davet tartışmaları da beraberinde getirdi.
Fenerbahçe'nin file bekçisi Carlos Kameni ülkesinin milli takımına tekrar çağırıldı.
Kamerun cumhurbaşkanı milli takımın tekrar toparlanması ve eski başarılı günlerine dönmesi için Kameni’nin takıma dönüp ağabeylik yapmasını istedi. Kamerun halkının gözünde çok güçlü bir figür olan Kameni’nin başarıyı getireceğine inandığını belirten cumhurbaşkanının seçimler öncesinde bu hamlesini siyasi anlamda da güç kazanmak için yaptığı şeklinde Kamerun’da yorumlar yapıldı.
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