Kameni: Artık Fenerbahçe'de kalamam
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Carlos Kameni, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan Carlos Kameni, İspanyol basınına gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Marca Gazetesi'ne konuşan Carlos Kameni'nin sözleri şöyle;
Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalamam
"Eski teknik direktör Aykut Kocaman geldiğinde beni dışladı. Cocu da beni oynatmadı. Tek başıma antrenmanlar yapıyorum ve yaz ayında ayrılacağımı umuyorum. Son zamanlarda kötü günler geçirdim fakat havlu atmak istemiyorum. Bu süreçte futbolu bırakmayı düşünmedim. İspanya'ya geri dönmek istiyorum. Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalamam."
Yıldızlar kötü ayrılıyor
Kamerunlu kaleci, ayrıca, "Buraya gelmeden önce bana çok farklı şeyler söylemişlerdi. Statta çok fazla sigara içildiğinden sürekli dumanlar geliyor. Bu durum beni etkiledi. Van Persie, Pepe, Sneijder, Podolski gibi yıldızlar buradan kötü bir şekilde ayrılıyor." ifadelerini kullandı.
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