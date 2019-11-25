Gol iptali ve penaltı doğru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Futbol YazılarıGol iptali ve penaltı doğru
GeriFutbol Gol iptali ve penaltı doğru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Bülent YAVUZ
25.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gol iptali ve penaltı doğru

Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
Gol iptali ve penaltı doğru

Bülent Yavuz yazdı...

İki akımın oyuncuları futbol oynama yerine, sahaya sanki meydan muharebesi yapmaya çıkmış gibiydiler.

İlk yarıda sakatlık olmaması mucizeydi. Futbolcuların tamamına yakını oyunu bozmak ve hakemin işini zorlaştırmak adına yarıştılar. Mete
Kalkavan olumsuzluklara rağmen maçın kontrolünü elinden kaçırmamak için çabaladı. İlk 45, hakem için kabus gibiydi. İki dirsek temasını kaçırdı. Bir sarı kartlık ayağa basmayı göremedi. Buna karşın doğru faul kararları verdi. Bu devrede çıkardığı 4 sarı kart da doğruydu.

Altay tutmaya çalışıyordu

39’da Malatya bir gol attı ama hakem, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Kaleci Altay topu tutmaya çalışırken Jahovic top yerine
Altay’ın eline vurarak, topu kaleye yönlendiriyor. Altay’ın topa eliyle müdahale ettiğini, daha sonra Jahovic’in net şekilde Altay’ın eline vurarak topu uzaklaştırdığını görüyoruz. Hakem golü iptal etti. Karar yüzde 100 doğru.

Didişmeyi bırakıp top oynadılar

52’de F.Bahçe lehine verilen penaltı bal gibi penaltıydı. Kaleci Farnolle top yerine kontrolsüz bir şekilde Moses’ın beline ve sırtına net şekilde müdahalede bulunuyor. Yani faulün ağa babası. Hakem önce ‘Devam’ dedi. Daha sonra VAR devreye girerek inceleme önerdi. Mete Kalkavan monitörde inceleme yaptıktan sonra penaltı noktasını gösterdi. Net Penaltıydı. Maçın ikinci devresi birinci yarının tam tersiydi. Oyuncular didişmeyi bırakıp, top oynadılar.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

False
Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 12. hafta puan durumu
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Konyaspor 0-1 Beşiktaş
Muaythai milli takım baş antrenörü Avşar: 3 Avrupa şampiyonu çıkardık