Beşiktaş ile Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Gazetemiz yazarı Kenan Başaran değerlendirmelerde bulundu.

1-Beşiktaş ilk devre istekli ama istediğini alamadın. Neden?



Evet, Beşiktaş maça çok istekli başladı. Agresifti ama topa karşıydı daha çok. Hakem Mete Kalkavan, düdüğünü oyuncak gibi kullandı. Sürekli çalarak Beşiktaş’ı pençelerini törpüledi.

Başakşehir, topa daha çok sahip oldu. Topu çok iyi kullanarak Beşiktaş geniş bir alanda koşmaya zorladı. Bu da Beşiktaş’ın öndeki presini de zamanla zayıflattı.



2-Lens’i nasıl buldunuz?

Lens’i bulamadım ki! Beşiktaş, ilk devre en çok Babel’i aradı. Babel hem savunmaya destek veriyor hem de kanattan içe kat ederek rakip savunmaları zorluyor. Quaresma, artistik hareketleri dahil, her şeyi yaparken, Lens yine piknikte top oynar gibiydi. Şu Lens’e bakınca “Geçen sen o çok iyi değilmiş, Fenerbahçe çok kötüymüş” diyorum.



3-İkinci devre Güneş, ne tür hamleler yapabilir?



Lens ve Talisca çıkmaya en yakın iki isim. Oğuzhan ve Negredo, Güneş’in başvuracağı ilk çareler olur. Beşiktaş için zor bir devre olacak. 1 puana sevinecek durumda değil.