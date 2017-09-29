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Kalkan parmağa 1 maç ceza!

Tottenham'ın İngiliz orta sahası Dele Alli, milli takımla oynadığı Slovenya maçında yaptığı parmak hareketi yüzünden 1 maç ceza aldı.

Hürriyet Haber
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İngiltere ve Slovakya arasında 4 Eylül'de oynan ve 2-1'lik İngiltere zaferiyle sonuçlanan karşılaşmaya Dele Alli'nin yaptığı orta parmak işareti damga vurmuştu.

21 yaşındaki futbolcu söz konusu hareketi sanılanın aksine hakeme değil, takım arkadaşı Kyle Walker'a yaptığını söylemesine rağmen cezadan kaçamadı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre İngiliz futbolcu yaptığı hareket yüzünden 1 maç ceza aldı.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde önümüzdeki perşmebe günü Slovenya'yı Wembley'de konuk edecek İngiltere, bu maça Dele Alli'den yoksun çıkacak. (Eurosport)

Premier LeagueDele AlliTottenhamFutbolİngiltere
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