Kalinic, Westermann ve Vesely Khimki maçında yok!
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta maçında Khimki Moskova’yı konuk edecek. Maç öncesi temsilcimize kötü haber geldi.
Fenerbahçe Beko’da, yarın oynanacak Khimki Moskova karşılaşmasında sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely'nin forma giyemeyeceği açıklandı.
Nando De Colo'nun son durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
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