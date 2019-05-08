Kalinic için karar Ersun Yanal'ın
Atletico Madrid, Eljif Elmas karşılığında Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro ve Nikola Kalinic'in bonservisini teklif ederken Kalinic konusunda karar, teknik direktör Ersun Yanal'a bırakıldı.
Atletico Madrid, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro’nun yanı sıra 31 yaşındaki forvet Nikola Kalinic’i teklif etmişti. Yönetim, Hırvat golcü konusundaki kararı Ersun Yanal’a bıraktı.
Fenerbahçe’nin yeni sezonda en az iki golcü transfer etmesi bekleniyor. Yanal’ın onay vermesi halinde bu isimlerden biri Kalinic olacak.
Deneyimli teknik adam, tecrübeli oyuncuyla ilgili ekibinden detaylı bir rapor hazırlamalarını istedi. Ersun Yanal’ın vereceği cevaba göre, Sarı-Lacivertli yönetim, Atletico Madrid ile Eljif Elmas pazarlıklarına başlayacak.
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