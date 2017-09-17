Kalinic esti, Milan gürledi!

Milan, Serie A'nın 4. haftasında Giuseppe Meazza Stadı'nda Udinese'yi konuk etti. AC Milan, konuğu Udinese'yi 2-1 yendi.
Müsabakaya Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu yedek başladı.
Maç sert başlarken 16. dakikada Udinese'li orta saha oyuncusu Antonin Barak sarı kart gördü.
Milan'ın yeni transferi Nikola Kalinic, 22. dakikada maçta eşitliği bozan golü atarken golün asistini Davide Calabria yapmış oldu.
Müsabakanın 28. dakikasında Kevin Lasagna, Udinese ekibine beraberliği getiren golü attı.
Ataklarını devam ettiren kırmızı siyahlı ekip, 31. dakikada Kalinic ile 2. gole sevindi.
İlk yarıda başka gol olmazken taraflar 2-1'lik skorla soyunma odasına gitti.
İkinci yarıya Milan baskılı başlarken 46. dakikada Ricardo Rodriguez'in ortasında Bonaventura'nın röveşatası az farkla dışarı çıktı.
58. dakika, karşılıklı ataklara sahne olurken top iki kaleye de gidip geldi.
63. dakikada Udineseli oyuncu Fofana gole çok yaklaştı, Donnarumma golü engelledi.
69. Dakikada Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura'nın yerine oyuna dahil oldu.
76. dakikada rakibini çalımlayan Hakan'ın şutunda top, az farkla dışarı çıktı.
82. Dakikada Nikola Kalinic, takımının 3. golünü attı fakat ofsayt gerekçesi ile ağlara giden top gol değeri kazanmadı. (Video-hakem kararı ile)
85. dakikada Kalinic yerini Locatelli'ye bıraktı.
Hakem, 90. dakikada 5 dakikalık uzatmayı işaret etti.
Müsabakada başka gol olmazken Milan Serie A'da puanını 9'a çıkardı.