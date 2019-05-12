Kalinic: "Bu yıl Euroleague'i kazanmak..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriKalinic: "Bu yıl Euroleague'i kazanmak..."
GeriBasketbol Kalinic: "Bu yıl Euroleague'i kazanmak..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
12.05.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Kalinic: "Bu yıl Euroleague'i kazanmak..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kalinic: "Bu yıl Euroleague'i kazanmak..."

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, takımdaki sakatlıklara rağmen şampiyonluğa inandıklarını açıkladı.

Kalinic, Avrupa Ligi'nin internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final için hazır olduklarını belirterek, "İşte Dörtlü Final geldi çattı. Hepimiz bu tip fırsatlar, özellikle de Avrupa Ligi şampiyonluğu için Fenerbahçe'ye imza attık. Üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'deyim. Bu yıl kazanmak ve ikinci şampiyonluğu yaşamak için çok istekliyiz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat oyuncuların çokluğundan bahseden 27 yaşındaki basketbolcu, "Bazı sakatlık problemlerimiz var. Şubatta Joffrey Lauvergne ve geçen haftalarda Gigi Datome'yi kaybettik. Ben de dahil olmak üzere başka sakat oyuncular da var ve hepimiz hazır olamayacağız. Dörtlü Final'de oynarsam play-off'lardaki Zalgiris maçlarından beri 20-25 gün içindeki ilk karşılaşmam olacak. Her şeye rağmen kendimize inanıyoruz. Bu iki maçlık organizasyon için konsantre ve birlik olmalıyız." yorumunu yaptı.

Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında karşılaşacakları Anadolu Efes takımını iyi tanıdıklarını vurgulayan Kalinic, "Bu yıl 6 kez karşılaştık. Fenerbahçe'ye geldiğimden bu yana ise muhtemelen en fazla karşılaştığımız takım. İlginç bir maç olacak. Harika bir sezon geçiriyorlar. Son yıllardaki en iyi performansları olabilir. Vasilije Micic, gelecek yıllarda Avrupa Ligi'nin en iyi oyun kurucularından biri olacağını gösteriyor. Adrien Moerman çok iyi performans sergiliyor. Krunoslav Simon, Bryant Dunston, Tibor Pleiss ve sezona yavaş başlayıp sonlara doğru ritim yakalayan Shane Larkin'den bahsetmeye gerek bile yok. Hepsi harika sezon geçiriyor, belki de kariyerlerinin en iyisi." değerlendirmesinde bulundu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Kalinic: Bu yıl Euroleaguei kazanmak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Rizespor'dan son dakika açıklaması: "Maç tekrarı için başvuracağız"

Atınç Nukan, Leipzig'e transferinin sırrını açıkladı

Gomis ayrılık sebebini itiraf etti!

Fenerbahçe'de Asmir Begovic iddiası